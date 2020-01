Bimbi farfalla: nasce il primo centro per la terapia genica

Grazie alla ricerca nasce Eb-Hub, il primo centro specializzato nella medicina rigenerativa per la cura dei cosiddetti ‘bambini farfalla’, colpiti da una rara malattia genetica (l’epidermolisi bollosa, Eb) che rende la pelle fragile come le ali di una farfalla.

Il centro sara’ inaugurato entro l’anno al Policlinico di Modena, grazie all’investimento di un milione di euro previsto dalla convenzione siglata oggi dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena e da Holostem Terapie Avanzate, lo spin-off universitario che nel 2015 ha contribuito al successo di Hassan, il primo bambino farfalla curato in Germania grazie alla pelle rigenerata in Italia dal gruppo di Michele De Luca dell’Universita’ di Modena e Reggio Emilia.

Eb-Hub “costituira’ un unicum nel panorama internazionale per la presa in carico dei pazienti dalla diagnosi alla terapia genica, grazie alla convergenza di competenze di eccellenza sia in campo clinico, sia nel campo della ricerca e dell’innovazione scientifica”, spiega Giovanni Pellacani, Presidente della Facolta’ di Medicina e Chirurgia e Direttore della Dermatologia. Il centro sara’ realizzato su un’area ambulatoriale al piano terra del Policlinico di Modena, dedicata al servizio di cura dell’epidermolisi bollosa e di altre patologie bollose e genodermatosi potenzialmente trattabili con terapie avanzate a base di cellule staminali epiteliali. Inoltre vi troveranno collocazione ulteriori ambulatori per la diagnosi avanzata e la cura dei tumori della pelle, da cui i pazienti con epidermolisi bollosa sono frequentemente colpiti.