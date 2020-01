Il Biologo Edward Osborne Wilson: “Le religioni ci stanno trascinando giù, dovremmo eliminarle per il bene del progresso umano”

Il biologo Edward Osborne Wilson, conosciuto come il “padre della sociobiologia”, sostiene che dovremmo eliminare le religioni per il bene del progresso umano, poiché ci stanno trascinando giù, secondo quanto dichiarato a New Scientist. Il biologo vincitore del premio Pulitzer ha avvisato che le persone non hanno ancora realizzato che la “struttura tribale” sta distruggendo il pianeta “attraverso mille tagli” e che ignoriamo i segnali della scienza sui danni che stiamo facendo a causa della “struttura tribale”.

“Tutte le ideologie e le religioni hanno le loro risposte per le grandi domande, ma solitamente queste sono legate come un dogma ad un qualche tipo di tribù. Le regioni in particolare presentano elementi sovrannaturali che altre tribù, altre fedi, non possono accettare. E ogni tribù, non importa quando sia generosa, benevola, amorevole e caritatevole, disprezza le altre tribù. Quello che ci sta trascinando verso il basso è la fede religiosa”, sostiene Wilson.

“Ma l’ateismo è la soluzione? Io non sono un ateo, sono uno scienziato. L’ateismo è la convinzione che non esista nessun dio e si dichiara che non c’è un dio: “Venite, compagni atei, marciamo insieme e conquistiamo quegli idioti che credono che ci sia un dio, tutte queste altre tribù. Prevarremo”. Direi anche che io sono agnostico, perché sono uno scienziato. Essere agnostico significa dire, dogmaticamente, che non potremo mai saperlo, quindi rinunciamo. La cosa importante è che sembra che gli umani, come specie, condividano un impulso religioso. Lo si può chiamare teologico, spirituale, ma gli esseri umani hanno una forte tendenza a chiedersi se sono guardati da un dio o no. Praticamente ogni persona pensa se avrà un’altra vita. Queste sono le cose che uniscono l’umanità. Se gli esseri umani hanno un desiderio spirituale interno, possiamo farci qualcosa? Questa ricerca trascendente è stata dirottata dalle religioni tribali”, spiega. “Quindi, direi che per il bene del progresso umano, la miglior cosa che potremmo fare sarebbe diminuire, fino al punto di eliminare, le fedi religiose. Ma certamente non eliminare i desideri naturali della nostra specie o queste grandi domande”, conclude.

Per quanto riguarda il futuro dell’umanità, Wilson sostiene che il mondo raggiungerà un punto di non ritorno, in cui non sarà più in equilibrio: “E quando questo succederà, collasserà tutto e noi collasseremo con esso”.

Wilson è considerato il “padre della sociobiologia”, ossia lo studio della relazione tra gli aspetti biologici della specie umana e il comportamento, per fornire una spiegazione scientifica della “cultura” umana nell’ambito della teoria evoluzionista.