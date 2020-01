Botti di Capodanno: giovane ferito a un occhio a Canosa di Puglia

A causa dei botti di Capodanno un giovane ha subito la lesione di un occhio a Canosa di Puglia: è rimasto ferito dall’esplosione di un petardo.

E’ stato soccorso da un’ambulanza del 118 e portato in ospedale in codice giallo.

A Bari ha preso fuoco il balcone di una palazzina in via Bovio, nel popolare quartiere Libertà, durante l’accensione dei fuochi d’artificio. Nessuno è rimasto ferito.