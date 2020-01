Ha raccolto un petardo inesploso mentre giocava con gli amici in via Cimarosa a Francavilla Fontana, ma il gioco pirotecnico gli è esploso in mano. Un ragazzino di 12 anni ha perso cosi’ la falange del dito medio della mano sinistra, durante i festeggiamenti di Capodanno.

Soccorso dalla madre, è stato poi trasferito e operato all’ospedale Perrino di Brindisi, dov’è stato ricoverato. Sono intervenuti i Carabinieri di Francavilla Fontana, che hanno avviato gli accertamenti sull’episodio.