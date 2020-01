Brasile, incendi in Amazzonia: quasi raddoppiate le aree di foresta in fiamme nel 2019

Secondo i dati dell’Istituto nazionale per le ricerche scientifiche, nel 2019 in Brasile ben 318mila km quadrati di area forestale sono stati consumati dagli incendi: si tratta dell’86% in più rispetto all’anno precedente (170mila km quadrati).

L’area bruciata nel 2019 equivale a 44,5 milioni di campi da calcio ed è quasi il 10% maggiore della somma dei territori degli Stati di Rio de Janeiro e San Paolo.

Lo scorso settembre, gli Stati del Mato Grosso e del Mato Grosso do Sul hanno dichiarato lo stato di emergenza.