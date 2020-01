Bullismo: testimonianza Sensi in Aula, ‘sono un cicciabomba, stop bodyshaming’

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Sono stato per tutta la vita e sono -cito- un cicciabomba, un cannoniere, un panzone, un trippone, una palla di lardo. Una volta un ragazzino mi gridò: ‘Sensi mi fai senso’, lo ricordo come fosse adesso”. Vibrante testimonianza di Filippo Sensi, deputato del Pd, nell’Aula di Montecitorio alle prese con le misure per contrastare il bullismo. Presentando un ordine del giorno sul ‘bodyshaming’ e ‘fatshaming’ -ovvero la tendenza, fortemente acuita dall’utilizzo dei social network, di giudicare, offendere o deridere una persona per una sua peculiarità fisica- Sensi apre uno spaccato del suo privato, raccogliendo un lungo applauso dell’Aula.

Sensi, ex portavoce di Matteo Renzi premier, ha perso molti chili negli ultimi anni, eppure parla dell’obesità come se ancora la portasse addosso, descrivendo lo “stigma riservato” ai tanti chili di troppo “come diversità intollerabile, ridicola, degna soltanto di disprezzo e di derisione”, dunque invita i colleghi a “considerare con attenzione queste specificità poiché riguardano le questioni del corpo”.

“Chiunque mi conosce sa che sul mio peso scherzo, ci sorrido, lo esorcizzo, ma mi ci misuro ogni giorno – confessa Sensi – e sento questo sguardo che pesa, che mi pesa – già – che mi pesa. Non tutti ci riescono e facciamo finta sia un passo avanti scherzarci su, ma quando sei ragazzo, o magari ragazza, è ancora più difficile, maledettamente più difficile. Non tutti ci scherzano su”, spesso “ci si chiude in casa e si seppellisce la derisione mangiando. Ancora, ancora e ancora. Il cibo come anestesia, stordimento per non sentirli più, per non sentirsi più. Perdersi lì dentro perché nessuno ci trovi, tanto nessuno ci cerca”, continua l’esponente dem mentre l’Aula silente e curiosa ascolta.