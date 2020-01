Bus precipita per 50 metri: 15 morti e 19 persone ferite in Bolivia [FOTO]

Un autobus è precipitato nel vuoto per circa 50 metri a La Paz, in Bolivia. 15 persone hanno perso la vita e altre 19, che viaggiavano a bordo del mezzo, sono rimaste ferite e sono state portate d’urgenza all’ospedale Arco Iris della capitale boliviana, secondo quanto riportato dai media locali. Il mezzo era partito da Coripata per raggiungere La Paz. Gli investigatori ipotizzano un guasto meccanico come causa dell’incidente. La polizia ha riferito che c’è un fiume nel luogo dell’incidente e che quattro corpi sono stati recuperati in acqua, mentre le altre vittime sono state estratte dalle lamiere del bus.