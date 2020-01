Cade un albero a Corso Trieste a Roma e colpisce un’auto: una ferita lieve. “Si rischia di morire anche a piedi”

Una donna di 51 anni è rimasta lievemente ferita a causa del crollo di un albero a Corso Trieste, all’altezza di via Corsica a Roma. Parte dell’albero si è spezzata e nel crollo è rimasta coinvolta l’auto della donna, una Opel Mokka. La 51enne è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata al Policlinico Umberto I. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale del Gruppo Parioli, sia per la gestione del traffico, interdetto verso piazza Istria, sia per i rilievi ai danni della vettura.

“L’ho visto cadere dal bus linea 80, ci hanno fatto scendere tutti”, “Un altro albero crollato. Non possiamo continuare così, si rischia di morire anche a piedi”. Sono alcuni dei commenti dei residenti di Corso Trieste sulla pagina Facebook del quartiere in merito all’ennesimo pino caduto in zona. Stavolta sulle strisce pedonali, “proprio davanti a una pizzeria a taglio“, sottolinea una donna, a quell’ora aperta. “Ma ne era caduto un altro davanti al Giulio Cesare pochi mesi fa – interviene un altro – Ma è possibile che questa sciagurata debba continuare a fare danni? Ma non è possibile che non ci sia un controllo quando sono stati spesi parecchi soldi proprio per questo?”. “Ne è caduto un altro anche all’angolo con viale Gorizia”, “vanno tolti tutti, è ridicolo, dispendioso e pericoloso mantenerli. Quel tipo di pino non può vivere nello smog, asfalto, traffico, cemento, bus”. “Ma stanno lì da quando è nato il quartiere – dice una donna – Basta una buona manutenzione, cura, potatura vera fatta non da quegli straccioni a cui si affida”. “Da stamattina in zona stanno potando gli alberi”, prova a smorzare i toni un residente. “Ma questo è caduto“, risponde un altro.