Calabria: Morani, ‘patto generazionale per sostenere Callipo’

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – Un “patto generazionale” a sostegno della “rivoluzione” di Pippo Callipo. “La Calabria ha bisogno di meno chiacchiere e più fatti. E Callipo è un uomo dei fatti”. Lo ha affermato il sottosegretario allo Sviluppo economico Alessia Morani a Castrovillari, sottolineando il “grande investimento per il futuro” che il Pd sta facendo in Calabria attorno al candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione. “Stiamo scommettendo su una nuova generazione ‘ha aggiunto- che ha bisogno di essere accompagnata da chi ha una grande esperienza, ha dato lavoro e creato sviluppo e ora può rappresentare la svolta per la Regione”.