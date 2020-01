Meteo, caldo eccezionale a Modena, massima di +13,7°C: è il 31 gennaio più caldo dal 1830

L’anticiclone che ha dominato in lungo e in largo il mese di gennaio ha prodotto temperature eccezionali a Modena. Oggi, 31 gennaio 2020, è stata registrata la temperatura più alta dal 1830 per questo giorno, che viene dedicato a San Geminiano, patrono della città: la massima toccata oggi a Modena è stata di +13,7°C. Finora, il 31 gennaio più caldo era quello del 1936, con una temperatura massima di +11,6°C.

La giornata di oggi resta comunque distante dal giorno più caldo in assoluto nel mese di gennaio, il 19 gennaio 2007, quando la temperatura massima raggiunse il valore di +22,4°C grazie anche ad un episodio di foehn.

A Modena campus è stata registrata una temperatura massima +14,4°C, a Reggio Emilia +15,1°C. Sopra la norma, senza gelate, anche le temperature minime, con +5,9°C a Modena Campus e +6,2°C a Reggio Emilia.