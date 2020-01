I vigili del fuoco hanno recuperato un cane di grossa taglia, caduto in un calanco a Mercatale, sulle colline di Ozzano Emilia, in provincia di Bologna. L’intervento e’ durato circa due ore, dalle 13.45. Per imbragare l’animale, e’ arrivata una squadra dalla centrale Saf (Nucleo Speleo Alpino Fluviale), con due operatori che si sono calati. Il cane e’ stato consegnato a un canile, in attesa di rintracciare il proprietario.