Capodanno 2020: al via i festeggiamenti in America e Pacifico

Asia ed Europa sono già entrate nel 2020, ora tocca all’America e al Pacifico festeggiare il nuovo anno: la costa orientale degli USA ha già celebrato il Capodanno, e segue la costa occidentale.

A Parigi decine di migliaia di persone si sono radunate sugli Champs-Élysées.

A Londra ha suonato a mezzanotte la campana del Big Ben, dopo essere stata a lungo in silenzio a causa di lavori di restauro.

A New York una folla di persone si è raccolta a Times Square per contare gli ultimi secondi del 2019.

Dopo la costa occidentale degli Stati Uniti la linea del tempo si sposterà lungo il Pacifico: gli ultimi a entrare nel nuovo anno saranno gli abitanti delle Isola Samoa Americane e quelli delle Midway, quando in Italia sarà ora di pranzo.