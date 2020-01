Capodanno: in Alto Adige turista cade dalle scale del rifugio, è gravissimo

Un turista è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale ‘San Maurizio’ di Bolzano dopo una rovinosa caduta dalle scale interne del rifugio Emilio Comici al cospetto del Sassolungo in Val Gardena in Alto Adige. L’uomo e’ caduto poco dopo aver festeggiato il Capodanno. Decisamente movimentate le operazione di soccorso con gli uomini del soccorso alpino che hanno trasportato il ferito con la motoslitta fino alla stazione a valle della funivia – chiusa in orario notturno – di Plan de Gralba per poi essere caricato sull’ambulanza e portato a Bolzano.