Capodanno, l’incendio che dopo Mezzanotte ha divorato lo zoo di Krefeld: morti scimpanzé, oranghi, gorilla, volpi e uccelli [FOTO]

L’incendio che nella notte di Capodanno ha colpito lo zoo di Krefeld, nella Germania occidentale vicino al confine con l’Olanda, ha ucciso un gran numero di animali nelle prime ore del nuovo anno. Lo hanno reso no le autorità, che non hanno commentato i resoconti dei media locali secondo cui l’incendio sarebbe stato innescato dai fuochi d’artificio. pompieri sono stati chiamati 38 minuti dopo la mezzanotte e sono arrivati immediatamente sul posto, ma ormai la Casa delle scimmie era stata divorata dalle fiamme. Lo zoo di Krefeld ha reso noto che l’intera casa delle scimmie è stata incendiata e che tutti gli animali all’interno sono morti. “E’ una tragedia inconcepibile“- si legge sulla pagina Facebook dello zoo di Krefeld – “i nostri peggiori timori si sono realizzati, non vi sono animali sopravvissuti nella Casa delle scimmie“. L’agenzia di stampa tedesca Dpa ha specificato che tra gli animali morti figurano scimpanzé, oranghi e due gorilla, oltre a pipistrelli, volpi e uccelli. Lo zoo ha aggiunto che il vicino Giardino dei Gorilla non è andato in fiamme e così una famiglia di sette gorilla più giovani, la famiglia di Kidogo, è stata invece risparmiata. Sia lo zoo che le autorità municipali hanno dichiarato di non conoscere la causa dell’incendio e che la polizia sta indagando. Lo zoo resterà chiuso almeno per tutta la giornata di oggi.

Situato a 15 chilometri da Duesseldorf, nella Germania occidentale, lo zoo di Krefeld riceve ogni anno 400mila visitatori. Fra le sue attrazioni vi sono elefanti, leopardi e rinoceronti. la Casa delel scimmie era stata costruita nel 1975.

I fuochi d’artificio “potrebbe essere stati la causa dell’incendio” allo zoo di Krefeld. Lo riporta l’emittente tedesca Wdr che cita fonti dei vigili del fuoco, precisando comunque che le indagini sono in corso e la causa non e’ accertata. Il rifugio delle scimmie è andato completamente distrutto dalle fiamme divampate poco dopo mezzanotte. Altre aree dello zoo, esteso per oltre 2 mila metri quadri, sono state risparmiate grazie all’intervento dei pompieri.