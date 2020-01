Capodanno, Unicef: oggi in Italia nasceranno 1.210 bambini

Nel primo giorno dell’anno nasceranno in tutto il mondo 392.078 bambini, 1.210 dei quali in Italia: lo rende noto l’Unicef, secondo cui la metà di queste nascite avverrà in 8 Paesi: India (67.385 nuovi nati), Cina (46.299), Nigeria (26.039), Pakistan (16.787), Indonesia (13.020), Stati Uniti (10.452), Repubblica Democratica del Congo (10.247) ed Etiopia (8.493).

Ogni gennaio, l’Unicef celebra i bambini nati il giorno di Capodanno, “un buon auspicio per la nascita dei bambini in tutto il mondo“, spiega il presidente di Unicef Italia, Francesco Samengo.

“L’inizio di un nuovo anno e di un nuovo decennio è un’occasione per riflettere sulle nostre speranze e aspirazioni, non solo per ciò che ci riserva il nostro futuro, ma anche per il futuro di coloro che verranno dopo di noi“, sottolinea Henrietta Fore, direttore generale dell’Unicef.

La campagna “Every Child Alive” richiede investimenti immediati in operatori sanitari con la giusta formazione e con i farmaci giusti per garantire che ogni madre e ogni neonato siano assistiti da un paio di mani esperte per prevenire e curare complicazioni.