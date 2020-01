Case in legno, che impatto hanno le condizioni meteo?

Il legno è una materia prima antichissima, utilizzata da tempi remoti per le strutture abitative. Ma per quali motivi le case in legno sono sempre più ambite? Come possono proteggere gli occupanti dagli agenti naturali e dalle intemperie esterne?

La migliori caratteristiche delle case in legno

Numerosi sono i benefici derivanti dall’utilizzo del legno per la realizzazione di un prefabbricato abitativo.

Per esempio, non sfugge il fatto che il legno sia un materiale molto più leggero del cemento, rendendo così meno imponente il peso della struttura. Ancora, il legno può essere adattato facilmente a qualsiasi impiego di natura strutturale, rispondendo poi bene alle sollecitazioni meccaniche. È anche per questo motivo che il legno è utilizzato, per le sue proprietà antisismiche, per la realizzazione di fabbricati da utilizzarsi anche in zone ad alto rischio di terremoti.

Come se non fosse sufficiente quanto sopra, aggiungiamo anche che le costruzioni in legno riescono a mantenere la temperatura calda al proprio interno, con minima dispersione di calore. Di contro, durante la stagione estiva permetterà di godere di un ambiente piuttosto fresco, con basso tasso di umidità.

Prestazioni energetiche e comfort abitativo

Da quanto sopra dovrebbe derivare, in modo piuttosto chiaro, come la scelta di una casa in legno possa rappresentare un’opzione di sicuro successo durante tutte le stagioni, dalle estati più calde agli inverni più rigidi.

Scegliere una casa in legno permette dunque di potersi assicurare le migliori prestazioni sotto il profilo energetico, garantendosi il massimo comfort abitativo.

In tali termini, la scelta di una buona casa in legno si tradurrà dunque in un ottimo investimento per la propria comodità abitativa, un impiego che potrà certamente erogare i migliori benefici nel breve e nel lungo termine, ottenendo i riscontri più apprezzabili sotto il profilo energetico, dinanzi a qualsiasi condizione meteorologica.

Scegliere la migliore casa in legno

Chiarito quanto sopra, è lecito pensare che l’investimento in una casa di legno possa interessare a ben più di qualche nostro lettore. Ebbene, chi ha intenzione di acquistare una casa in legno non avrà certamente difficoltà nel trovare il venditore del modello che potrebbe fare al caso proprio, e che potrebbe dunque proporre il miglior preventivo.

Attenzione, però: con il crescere di questo mercato, la concorrenza si è fatta sempre più ricca e… non sempre qualitativamente soddisfacente.

Proprio per questo motivo il nostro suggerimento è sempre quello di richiedere ad un venditore qualificato come Pineca IT, un preventivo chiaro e trasparente sulla casa in legno che si sta valutando. Il preventivo dovrà contenere, in maniera esaustiva, ogni dettaglio sul tipo di casa in legno da acquistare e, unitamente, anche ogni dettaglio sul trasporto e sul montaggio: due attività che potrebbero erodere buona parte dei costi legati a questo investimento, e che dovrebbero dunque trovare spazio o esclusione – in modo chiaro – all’interno del preventivo.

Per qualsiasi maggiore informazione sarà altresì conveniente richiedere uno specifico chiarimento all’assistenza del venditore, al fine di esaudire qualsiasi tipo di dubbio o di interrogativo, evitando di lasciare dei margini di perplessità che potrebbero alimentare sgradite sorprese al momento della consegna.