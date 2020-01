Dalle case smart alla stampa 3D: gli 8 trend per un futuro green al Klimahouse Future Hub

Dallo sviluppo di moduli prefabbricati alle case sempre più smart e a consumo zero, dall’utilizzo della stampa 3D nelle costruzioni alla crescita dell’economia circolare. Sono queste alcune delle tendenze che stanno delineando il futuro nei settori dell’efficienza energetica, risanamento in edilizia e costruzioni. In un mercato veloce, innovativo e in forte accelerazione è fondamentale per aziende, startup e stakeholder rimanere al passo con i tempi e allinearsi con i nuovi trend che il mercato stesso sviluppa e offre. Nuovi scenari che saranno rappresentati anche dalle startup protagoniste del Future Hub di Klimahouse 2020, che si terrà dal 22 al 25 gennaio 2020 a Bolzano. Un villaggio dell’innovazione che trova spazio nel cuore della fiera, in grado di offrire così una rappresentazione plastica delle tendenze più importanti, raccolte nell’annuale Future Report. I trend del 2020 puntano a radicare nei cittadini una mentalità sempre più green, sottolineando l’importanza di una sempre maggiore efficienza tecnologica nella ricerca. Uso di materiali edili alternativi, stampa 3D nelle costruzioni, sviluppo di abitazioni ad emissioni zero, moduli prefabbricati, efficienza energetica, case smart, economia circolare e nuove piattaforme di condivisione: otto linee di crescita per aumentare la sostenibilità del pianeta.

«Siamo fieri di poter ospitare a Fiera Bolzano il meglio dell’innovazione internazionale nel settore dell’efficienza energetica e risanamento in edilizia. Per gli addetti ai lavori è fondamentale conoscere le ultime novità che le aziende e il mercato propongono e i trend da seguire per poter soddisfare al meglio le esigenze di tutti i clienti e per contribuire a rendere il settore sempre più green», spiega Thomas Mur, Direttore di Fiera Bolzano.

E sulla stessa linea d’onda è anche Hubert Hofer, direttore dei servizi di NOI Techpark, partner ufficiale del Future Hub, e polo dell’innovazione altoatesino dove venerdì 24 gennaio verrà consegnato il Klimahouse Future Hub Award alla migliore startup del settore: «Al giorno d’oggi è fondamentale puntare i riflettori sulle novità del settore delle green technologies. Il tema della sostenibilità ci sta particolarmente a cuore e anche a NOI Techpark lavoriamo per far diventare l’Alto Adige un punto di riferimento a livello internazionale in questo campo».

Klimahouse Future Report: focus sulle tendenze del momento

Un mercato, quello dell’efficienza energetica e della sostenibilità, in continuo movimento e nel quale l’Alto Adige vanta molte best practice: un territorio dove ricerca e innovazione lavorano a stretto contatto, contribuendo a creare la «green region» italiana, dove si produce il doppio dell’energia che si consuma, per il 60% coperto da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di superare il 90% entro il 2050. Obiettivi ambiziosi, per i quali è fondamentale restare al passo con i tempi: una strada delineata dalle 8 tendenze.

La prima è quella relativa all’utilizzo di materiali edili alternativi. In futuro verranno utilizzati, nel campo delle costruzioni, materiali sempre più durevoli e sostenibili per combattere il cambiamento climatico ed andare incontro alle politiche climatiche più severe. La startup Paleodomous lavora proprio in quest’ambito offrendo soluzioni che riducono l’impatto ambientale. Il secondo trend del futuro riguarda l’uso della stampa 3D nelle costruzioni. Secondo vari studi, tra il 20 ed il 30% del materiale edile viene scartato: oltre ad essere un onere economico per l’azienda è un grosso problema per l’ambiente. La stampa 3D, tendenza in rapida crescita, mira a minimizzare gli sprechi creando soluzioni su misura. In ascesa anche lo sviluppo di abitazioni ad emissioni zero: in media queste abitazioni consumano il 50% in meno rispetto ad altri edifici, grazie anche al fatto che l’energia consumata in loco è pari a quella che viene prodotta. Le startup Wansdronk Architektuur e Mas Roof puntano proprio a questo con idee innovative salva-energia. Tendenza in forte crescita è sicuramente quella dei moduli prefabbricati: nell’ambito dell’edilizia abitativa si prevede una crescita del 6,9% l’anno entro il 2023. Le costruzioni modulari creano un mercato immobiliare flessibile, con costruzioni facili da riciclare e soprattutto da ristrutturare con il minimo di risorse ed energia ed è per questo che le unità sono adatte ad uffici, ospedali ed hotel. La startup BioBuilidingBlock si dedica alla realizzazione di strutture prefabbricate prodotte con materiali eco sostenibili.

Sono ben quattro invece le startup che parteciperanno al Klimahouse Future Hub e che alimentano il trend dell’efficienza energetica applicata al design. Si tratta di Eneren, FBP – Future is a Better Place, Glass To Power e Radicsol. Architetti ed esperti lavorano quotidianamente per aumentare al massimo l’efficienza degli edifici e diminuire lo spreco di energia. Lo sviluppo di pareti, facciate, tetti e finestre intelligenti prende sempre più piede sia nelle nuove costruzioni che in quelle già esistenti. Abbiamo poi il trend delle case smart. Abitazioni intelligenti, automatizzate e autonome: un ecosistema perfettamente allineato in tutte le funzionalità della casa, dalla temperatura negli ambienti fino alla deumidificazione, tutto controllato attraverso devices e applicazioni. La startup Graffiti for Smart City ha creato un mosaico da muro dal quale poter controllare l’intera abitazione. Prende sempre più piede anche l’Upcycling e l’economia circolare. La prima mira ad aumentare qualità e valore ambientale dei rifiuti e materiali inutilizzabili, mentre la seconda ne favorisce il riutilizzo. Un modo questo per poter ridare vita a oggetti inutili e rifiuti, dando loro nuova vita e facendone aumentare il riutilizzo. Infine, l’ultimo trend individuato per il 2019/20 è quello relativo alle nuove piattaforme di condivisione. Marketplace, applicazioni, e siti di house-sharing sono ormai diffusi e in una società mobile come la nostra è importante avere a portata di mano la possibilità di noleggiare case o macchine edili per il lavoro. La startup Rentmas lavora proprio in questo settore, avendo creato una piattaforma ad hoc per la vendita di macchinari edili da lavoro.