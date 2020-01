Caso Saguto: terminata prima udienza requisitoria pm, ‘Virga, ragazzo inesperto’

Caltanissetta, 14 gen. (Adnkronos) – E’ terminata la prima udienza dedicata alla requisitoria fiume del processo all’ex Presidente della Sezione Misure di prevenzione Silvana Saguto, accusata di corruzione. Il pm Maurizio Bonaccorso ha parlato per quasi sei ore quasi senza interruzione, elencando i reati contestati ad alcuni di 15 imputati, in particolare a Silvana Saguto e Walter Virga. “Stiamo parlando di un ragazzo inesperto, molto giovane, poco più che trentenne. Un ragazzo a capo di un’amministrazione che non compie neanche quegli adempimenti minimi necessari per impedire l’iscrizione nel registro degli indagati per mancato pagamento”, dice. L’udienza riprende domani alle 9.30.