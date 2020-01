Catania: recuperati escursionisti sull’Etna

I militari del Soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi (Catania) sono intervenuti sul versante Sud dell’Etna per recuperare 3 escursionisti in difficoltà a causa delle avverse condizioni meteo: partito dal Rifugio Cai Sapienza, il gruppo di turisti ha risalito le pendici del vulcano fino a quota 2500 quando è stato sorpreso da una improvvisa bufera di neve che ha impedito di ritrovare il sentiero di discesa verso valle. Rifugiatisi in un casotto, hanno contattato il gestore del rifugio chiedendo aiuto.

I militari delle fiamme gialle hanno affrontato la difficoltosa ascesa per raggiungere gli escursionisti: dopo oltre un’ora di problematica risalita la pattuglia dei finanzieri è riuscita a raggiungere i 3 turisti, infreddoliti anche per l’inadeguato abbigliamento e spaventati, ma in buone condizioni fisiche. Sono stati accompagnati presso il Rifugio Sapienza per fare ritorno a casa.