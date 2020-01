Al Ces di Las Vegas va in scena il futuro della tecnologia: dall’intelligenza artificiale ai prodotti per la salute [FOTO]

A Las Vegas ha aperto le porte la fiera hitech più importante al mondo, il Ces (Consumer electronic show). Oltre 4.500 espositori presentano almeno 20mila prodotti innovativi che puntano a cambiare il modo in cui viviamo, lavoriamo, facciamo sport, guardiamo film: dal 5G all’intelligenza articiale, dalle smart cities al wellness e ai prodotti per la salute. Partecipano anche circa 1.200 startup, fra cui una delegazione italiana. Fra i temi più sentiti le connessioni sempre più veloci, col 5G che trasforma il settore e potrebbe dare una scossa alle vendite degli smartphone, con una previsione di crescita del 2% (secondo i dati Cta, consumer technology association). Inoltre la questione dati e tutte le implicazioni di sicurezza digitale che riguardano consumatori, venditori, governi e la grande sfida della lotta al riscaldamento globale. Fra i rappresentanti del governo, come il segretario ai trasporti Elain L.Chao, e i Ceo delle grandi compagnie tech invitati a parlare al Ces, quest’anno c’è anche Ivanka Trump, scelta per cui l’organizzazione ha ricevuto delle critiche.

