CES2020: LG Electronics incanta i visitatori con la spettacolare installazione “OLED Wave” [FOTO]

LG Electronics (LG), anche quest’anno, prosegue con la sua celebre tradizione di incantare e lasciare senza parole i visitatori del CES di Las Vegas. I visitatori del CES 2020, infatti, verranno accolti, all’interno dello stand di LG, dall’incredibile installazione “LG OLED Wave”, un progetto che testimonia la leadership tecnologica di LG e la sua capacità di innovare e stupire.

L’installazione LG OLED Wave, posizionata presso lo stand di LG (#11100, Central Hall, nel Convention Center di Las Vegas) è stata realizzata grazie a una serie di display OLED Open Frame flessibili, che dimostrano l’impareggiabile qualità dell’immagine dei display LG OLED e la loro capacità di comporre infinite forme.

L’immersiva e maestosa installazione LG OLED Wave è composta da 200 schermi OLED open frame da 55 pollici (128 convessi e concavi e 72 piatti). LG OLED Wave si estende per 6 metri in altezza e 25 metri in larghezza, regalando ai visitatori del CES la possibilità di fare un viaggio alla scoperta delle meraviglie della natura. Con immagini che raccontano l’impetuosità degli oceani e lo spettacolo luminoso dell’Aurora Boreale dei cieli del nord, LG OLED Wave sconvolgerà i sensi di chiunque la osservi anche attraverso suoni immersivi che trasporteranno il pubblico in alcuni dei più memorabili eventi naturali e luoghi della Terra. I visitatori potranno addirittura sperimentare il piacere di una passeggiata sotto le onde dell’oceano.

La tecnologia LG OLED è in grado di offrire immagini mozzafiato grazie a neri assoluti ed elevati contrasti da qualsiasi punto di osservazione. Grazie a pixel auto-illuminati, che si accendono e spengono singolarmente, le immagini sono incredibilmente realistiche. L’innovativa tecnologia OLED non necessita di retro-illuminazione, per questo, infatti, la struttura dei pannelli è semplice e sottile, toccando livelli mai raggiunti in termini di leggerezza e possibilità di personalizzazione.

Dal 2016, le installazioni OLED open frame di LG per il mercato business sono un’attrazione imperdibile per tutti i più grandi eventi internazionali.

“In questi anni, grazie alla qualità della nostra soluzione tecnologica, abbiamo offerto ai visitatori del CES di Las Vegas e di altri eventi internazionali, spettacoli immersivi straordinari e senza pari. Le nostre installazioni sono ormai una tradizione in queste occasioni e suscitano sempre grande attesa da parte dei visitatori. I display OLED open frame ci consentono di comporre infinite forme e suggestioni, creando esperienze multimediali e appassionanti che trasformano lo spazio in un contenitore da animare con la creatività e l’immaginazione”, ha commentato Nicola Micali, Business Solutions Product & Marketing Manager di LG.

Dal 7 al 10 gennaio, i visitatori dello stand di LG (n. 11100) nel Convention Center di Las Vegas, potranno sperimentare in prima persona la magnificenza di LG OLED Wave. È possibile seguire tutte le attività e gli annunci di LG al CES sui social media utilizzando #LGCES2020.