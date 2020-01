Chiesa: Nosiglia, ‘scommettere su forza bene e favorire cultura accoglienza’

Torino, 1 gen. – (Adnkronos) – “Testimoniare ogni giorno e in qualsiasi circostanza della vita, anche sociale, che si può e si deve scommettere sulla forza del bene che vince il male, su un progetto di società assicurato da una giusta e pacifica solidarietà tra tutte le persone, differenti tra loro ma parte della stessa umanità. La diffusa insicurezza e paura dell’altro, infatti, tarpano le ali dell’amore e rendono indifferenti verso tutti, poco inclini a credere e a sperare in un mondo dove dominano i ponti e non i muri”. Così l’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, nel messaggio inviato ai partecipanti all’incontro interreligioso ‘Noi siamo per un clima di pace’ svoltosi al Sermig di Ernesto Olivero.

“In questi ultimi anni – sottolinea Nosiglia – si sono attivate iniziative e concreti passi verso un sempre più stretto rapporto di dialogo, incontro e collaborazione tra le varie realtà religiose presenti sul territorio torinese. E questo un traguardo che va consolidato e arricchito con l’apporto di tutti in modo da favorire nella cittadinanza quella cultura dell’incontro, della fraterna accoglienza e rispetto reciproco auspicato e attuato più volte da papa Francesco e che ha avuto un suo preciso strumento nel testo condiviso e stabilito nel suo viaggio negli Emirati Arabi con il grande Iman di Abu Dhabi”.

“Dobbiamo perseguire una reale fratellanza, basata sulla comune origine da Dio ed esercitata nel dialogo e nella fiducia reciproca – osserva ancora Nosiglia – la cultura dell’incontro tra persone che si riconoscono fratelli e sorelle rompe ogni cultura della minaccia o della estraneità o del rifiuto. Rende possibile usufruire insieme del dono dell’amore vicendevole che viene da Dio e ci guida a oltrepassare i limiti dei nostri orizzonti ristretti per puntare sempre a vivere la fraternità universale. C’è dunque bisogno di un supplemento di fede in Dio da parte nostra e di unità che indichi la luce per camminare sereni, pur in mezzo alla complessità delle culture dominanti nel vissuto di ogni giorno, e dia forza per proporre, difendere e promuovere l’affermarsi di quei valori umani, spirituali e sociali condivisi”, conclude.