Cimice asiatica, Bonaccini: “Serve un fondo straordinario”

“Serve un fondo straordinario cosi’ come era avvenuto con il terremoto del 2012, quando l’Europa stanzio’ 700 milioni di euro, il piu’ alto finanziamento mai disposto per una calamita’. Martedi’ prossimo saro’ a Bruxelles per chiedere l’erogazione del fondo”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Emilia-Romagna, parlando davanti a 4-5.000 agricoltori arrivati a Ferrara con oltre 150 trattori per la manifestazione organizzata da Agrinsieme. L’agricoltura “e’ in ginocchio”, la cimice asiatica “e’ una apocalisse nei campi”, hanno detto dal palco.

E per il settore e’ un danno incalcolabile. Quello che serve, ha sottolineato il governatore, e’ superare le differenze geografiche e politiche per procedere uniti verso gli obiettivi che ora e’ indispensabile ottenere: “Il governo ha stanziato 80 milioni, ma non basta. Le risorse messe a disposizione devono raddoppiare, arrivando comunque alla meta’ dei 300 milioni necessari per gli indennizzi”. E poi la deroga sui pagamenti delle rete dei mutui agricoli: “I 12 mesi concessi sono un primo passo, ma ci batteremo per prolungarli a due anni. E quindi la carta dell’Europa, il Fondo Straordinario”.

Alla manifestazione organizzata hanno aderito persone provenienti da Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Il supporto si e’ esteso alle associazioni del commercio e dell’artigianato, e ai Comuni del Ferrarese, rappresentati da sindaci o esponenti di Giunta. In corteo anche i consiglieri regionali ferraresi neoeletti o riconfermati: Marcella Zappaterra, Marco Fabbri e Fabio Bergamini e il segretario regionale Pd Paolo Calvano.