Cina: 59 infettati da misteriosa polmonite virale, escluse Sars e Mers

In Cina sono salite a 59 le persone infettate da una polmonite virale le cui cause rimangono ignote: il dato è stato aggiornato dalla Commissione per la Sanità della città di Wuhan – nella Cina interna, dove si è sviluppata la malattia – e diffuso dall’agenza Xinhua.

Sono scesi a 7 (da 11) i casi di persone in gravi condizioni, mentre le altre vengono “stabili“.

Tutti i pazienti sono in quarantena.

Le indagini sulle cause dell’infezione sono ancora in corso, e le autorità locali escludono che possa trattarsi di casi di influenza, influenza aviaria, adenovirus, Sars e Mers. “Al momento le indagini preliminari non hanno mostrato prove chiare di trasmissione tra esseri umani e nessuna infezione tra lo staff medico,” hanno spiegato le autorità di Wuhan.