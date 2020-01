Cina, nuovo coronavirus: 224 casi, il presidente chiede sforzi contro la diffusione

Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto “sforzi risoluti” contro la diffusione del nuovo coronavirus, ritenuto responsabile dei numerosi casi di polmonite a Wuhan: facendo il punto della situazione ha sottolineato che si tratta di una “priorità” per la sicurezza e la salute della popolazione.

Il bilancio aggiornato indica 224 casi di polmonite da nuovo coronavirus: 217 confermati e 7 sospetti. Fuori dalla Cina, sono stati confermati un caso in Giappone, 2 in Thailandia e uno in Corea del Sud.