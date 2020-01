Clima: “Al via il regolamento sulle emissioni di Co2 per auto e furgoni”

I dati di Mafengwo mostrano che le citta’ piu’ piccole hanno dimostrato di avere un forte potenziale di mercato, dal momento che 28 delle 50 citta’ in cui la popolarita’ dei tour fai da te cresce maggiormente sono citta’ di terzo livello. La promozione dell’economia notturna della Cina ha spinto le destinazioni turistiche in tutto il Paese a investire maggiormente nelle attivita’ e nei servizi notturni e circa un intervistato su cinque ha espresso interesse per il settore nascente.

Un’altra tendenza distintiva del turismo cinese nell’ultimo anno e’ stata quella dei video brevi sulle piattaforme di social networking, che stanno diventando canali efficaci di marketing. Un esempio in particolare secondo il rapporto e’ quello dei video di panda girati nella citta’ sudoccidentale di Chengdu.