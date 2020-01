Clima, Costa a Milano: “Bene lo sblocco dei fondi in Lombardia”

Questa mattina si è tenuto l’incontro tra il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e l’Assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo in Prefettura.

Presente all’incontro Massimo De Rosa, consigliere regionale del M5S Lombardia, che dichiara: “Bene il confronto diretto sull’inquinamento dell’aria che abbiamo sollecitato in Lombardia, una regione che ormai non respira.

Serve un segnale forte e siamo siamo molto orgogliosi della decisione del Ministro Costa di tenere l’incontro preparatorio della Cop e della Youth Cop a fine settembre in Lombardia.

È urgente infatti confrontarsi sui cambiamenti climatici e sulle gravi problematiche dell’inquinamento dell’aria. Farlo con le nuove generazioni è necessario: servono infatti sensibilità nuove e proposte innovative.

Come ha confermato il Ministro Costa l’impegno del Governo è quello sbloccare con i decreti i fondi già stanziati perché arrivino al più presto ai territori.

Sulla qualità dell’aria che respiriamo non serve assolutamente minimizzare, come tendono a fare le istituzioni locali. Per combattere lo smog si deve fare molto di più e l’avvio di un’interlocuzione diretta tra Governo e Lombardia è un passaggio fondamentale”.