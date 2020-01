Clima, Gros-Pietro (Intesa Sp): “Serve nuovo modello di sviluppo”

Milano, 16 gen. (Adnkronos) – ‘Investitori istituzionali e imprese hanno di fronte un compito storico: rispondere alla sfida del cambiamento climatico e superare un modello di sviluppo basato essenzialmente sulla crescita dell’output”. Così Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, ha definito uno degli obiettivi della banca nel futuro prossimo aprendo i lavori del convegno “Intesa Sanpaolo motore per lo sviluppo sostenibile e inclusivo”, che si è tenuto oggi a Milano.

‘Occorre fondare un altro sistema di sviluppo in cui la crescita sia orientata a creare valore d’uso dei beni materiali e immateriali e dei servizi, ottenuto mantenendo e accrescendo il valore potenziale dello stock di risorse disponibili, a partire da quelle naturali. E’ un’evoluzione necessaria per preservare l’equilibrio del pianeta”.

‘Questa evoluzione ‘ ha concluso Gros-Pietro ‘ comporterà un enorme spostamento di risorse verso tecnologie nuove; serviranno nuovi impianti e nuove modalità logistiche e di gestione dei territori e metterà in movimento masse di investimento senza precedenti, che contribuiranno allo sviluppo mondiale molto più efficacemente di quanto possa fare la liquidità creata dalle banche centrali”.