Clima: il 94% degli italiani pronti a non usare bottiglie di plastica

Il 94% degli italiani vuole smettere di usare le bottiglie di plastica per contribuire alla lotta al cambiamento climatico. E’ quanto emerge da un sondaggio realizzato da Banca europea degli investimenti e dall’azienda francese di ricerche di mercato Bva.

Stando alla ricerca, dedicata ai comportamenti dei cittadini in rapporto ai cambiamenti climatici, il 66% degli italiani dichiara di aver gia’ smesso di usare bottiglie di plastica e il 96% vuole comprare meno prodotti confezionati in plastica. Per quanto riguarda altri tipi di comportamenti, gli italiani piu’ della media degli altri cittadini europei si dichiarano pronti a tagliare i consumi di carne (87% contro 79% Ue), ma non a usare di piu’ i trasporti pubblici (43% di no contro 39%). I dati permettono anche un confronto tra i dati di Ue, Usa e Cina. Sui trasporti pubblici il 93% degli abitanti delle Repubblica popolare cinese dichiara di usarli o di volerli usare proprio per contrastare i cambiamenti climatici, contro il 64% nel Vecchio continente e appena il 49% degli americani.