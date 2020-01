Clima: Legacoop firma il Manifesto di Assisi

“Oggi siamo qui per assumere un impegno condiviso per la ricerca di una strada nuova verso il futuro, per la costruzione di un modello di sviluppo più equo, inclusivo e sostenibile sul piano ambientale, economico e sociale”. Lo ha detto Mauro Lusetti, Presidente di Legacoop, nel suo intervento alla presentazione del Manifesto per un’economia a misura d’uomo svoltasi oggi ad Assisi.

“Abbiamo firmato il Manifesto con convinzione – ha sottolineato Lusetti – perché lo sentiamo in piena sintonia con i valori che sono alla base della nostra esperienza imprenditoriale e sociale. Le cooperative sono nate come imprese che pongono al centro le persone, per costruire risposte ai loro bisogni nel segno della partecipazione e della responsabilità condivisa, del radicamento nella comunità, della solidarietà, dell’intergenerazionalità“.

“Intergenerazionalità – ha chiarito il Presidente di Legacoop- significa che i soci delle cooperative si assumono, insieme, la responsabilità di consegnare ai soci che verranno, alle generazioni future, alla comunità, il patrimonio di risorse, di saperi, di relazioni che hanno costruito nel corso degli anni.Questa e’ una declinazione concreta del principio della sostenibilità che ispira fin dall’inizio l’esperienza cooperativa e che trova testimonianza nella durata nel tempo delle nostre imprese”.