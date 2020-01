Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Il decennio appena concluso è chiaramente il decennio più caldo mai registrato”. Così Gavin Schmidt, il direttore del Goddard Institute for Space Studies (Giss) della Nasa illustrando i dati diffusi dalla Nasa e dalla National Oceanic and Atmospher Administration (Noaa). Dal 1880, la temperatura media globale è aumentata ed è ora di oltre 1 grado celsius in più rispetto al XIXesimo secolo.