Clima: oggi l’attivista Greta Thunberg compie 17 anni

L’attivista Greta Thunberg oggi compie 17 anni: la giovane, che nell’estate 2018 ha iniziato una protesta di fronte al Parlamento svedese per chiedere misure più efficaci contro i cambiamenti climatici, è stata scelta dalla rivista americana Time come persona dell’anno 2019.

Nata a Stoccolma il 3 gennaio 2003, dalla relazione tra la cantante d’opera Malena Ernman e l’attore Svante Thunberg, i suoi scioperi del venerdì hanno ispirato i giovani attivisti del movimento globale Fridays for Future che chiedono ai leader mondiali azioni urgenti contro l’emergenza climatica.

In poco più di un anno sono stati 4 i Global Climate strike che hanno portato milioni di persone nelle piazze, in più di 150 Paesi.