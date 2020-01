Clima, Ricci: “La sfida si vince con lo sviluppo sostenibile”

“Solo a Pesaro abbiamo assistito in un decennio a nevicate record, grandinate mai viste, ondate di caldo storiche, mareggiate inedite con l’acqua che e’ arrivata in viale Trieste. Anche chi nega i cambiamenti climatici non può non riflettere sulla radicalità di questi eventi atmosferici: sono fattori oggettivi”. Lo ha detto il sindaco Matteo Ricci in Comune, alla presentazione del libro ‘Guerra calda’ (Solferino) scritto dal giornalista Gerardo Greco, nel dibattito sul riscaldamento globale con l’autore moderato dalla direttrice dell’Ifg di Urbino Lella Mazzoli.

Per Ricci, “c’è un nuovo bipolarismo”, che “si sta creando in Italia e in Europa attorno al tema”. Ridefinendo le famiglie politiche, “perché la questione ecologica e ambientale purtroppo non è trasversale”. Da un lato, ha osservato, “il fronte sovranista”, sull’altro versante “un agglomerato riformista ed europeista”.

Scenario che “va oltre il classico schema” tra destra e sinistra: “c’è una parte negazionista sui cambiamenti climatici, fortemente minoritaria, che influenza negativamente i decisori politici. Chi non ha visione rinvia le decisioni“. Ricci è “infastidito” da chi deride il movimento ‘Fridays for Future’: “non comprendono che le nuove generazioni hanno già fatto il salto culturale. A Pesaro ho partecipato alla prima manifestazione, mettendomi in fondo al corteo degli studenti. E ho visto grande consapevolezza: la sfida ideale e’ marcata, il loro grido va colto. Nei Comuni come a livello globale: la speranza viene dai giovani, che hanno gia’ cambiato la cultura”. Poi i passaggi sul “green new deal”, che introducono la chiave di volta “economica e occupazionale”.

“A Pesaro – ha concluso il sindaco – la bicipolitana, infrastruttura del benessere, ha avuto successo perche’ i cittadini hanno capito che la bici era il mezzo piu’ veloce, piu’ comodo e meno costoso per muoversi. La sfida si vince se la classe politica e imprenditoriale comprende che su questi temi, legati alla sopravvivenza del pianeta e al futuro, si puo’ costruire sviluppo sostenibile e lavoro. L’Europa puo’ guidare il processo”.