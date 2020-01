Clima: sale il livello delle acque del lago più grande della Cina, il Qinghai è ai suoi massimi storici

Nel corso del 2019 è aumentato di oltre mezzo metro il livello delle acque del lago salato più grande della Cina continentale, dopo una serie di intense precipitazioni, confermando una tendenza in atto dal 2005. Lo ha reso noto il centro meteorologico locale. Le acque del lago Qinghai, situato nell’omonima provincia della Cina nord-occidentale, secondo l’ufficio d’indagine provinciale sull’idrologia e le risorse idriche, lo scorso anno aveva raggiunto un livello medio di 3.195,97 metri. Le statistiche dimostrano che l’area in cui si trova il lago ha registrato una media di 447,7 millimetri di precipitazioni nel 2019, superiore del 20% al livello consueto. Secondo vari esperti, l’innalzamento delle acque del lago potrebbe contribuire ad aumentare i livelli di umidita’ e le temperature nella zona, aiutando a migliorare l’habitat e l’ecosistema della fauna selvatica della regione. Conosciuto come il piu’ bel lago della Cina, questo specchio d’acqua svolge un ruolo importante in termini di sicurezza ecologica nell’altopiano del Qinghai-Tibet. A partire dagli anni Cinquanta, il lago stava diminuendo la propria estensione, ma gli effetti combinati del risparmio idrico e dei cambiamenti del clima nella regione hanno invertito questo andamento nel 2005.