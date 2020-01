Coldiretti, mal di gola, tosse, raffreddore: a Matera presentati i rimedi “contadini” contro l’influenza

In occasione del primo “Vitamina Day” organizzato nel week end delle arance della salute promosso da Airc, Coldiretti Basilicata ha organizzato nella struttura al coperto, recentemente inaugurata a Matera, l’evento “Vitamina Cpiace” per illustrare i rimedi contadini per combattere a tavola l’influenza, ormai vicina al picco di stagione. Per l’occasione, alla presenza di numerosi alunni delle scuole del posto, si è svolta una lezione didattica che ha visto protagonista un produttore di agrumi del Metapontino che ha spiegato le proprietà ed i benefici di agrumi e kiwi, alleati della salute.

“È scientificamente provato – ha spiegato i Gianfranco Romano, presidente provinciale di Coldiretti Matera – che una corretta dieta a base di vitamina C e sali minerali sia una validissima alleata contro le malattie da raffreddamento e non c’è dubbio che l’alto contenuto di questa vitamina negli agrumi, ma anche nei kiwi, ha un effetto benefico contro le scorie (radicali liberi) che “annientano” l’organismo e che sono prodotte, proprio dal nostro corpo, in grandi quantità proprio nel periodo invernale. E allora invece di abusare di sostanze multivitaminiche che vanno tanto di moda oggi, è meglio preferire gli agrumi e tutta la frutta e verdura di stagione, preparando spremute e centrifugati, che la nostra Basilicata ci offre in questo momento con benefici per il portafogli e il palato”.

Proprio gli agrumi sono i grandi protagonisti degli antichi rimedi contadini. “Se contro mal di gola – ha continuato Romano – si consiglia di fare gargarismi con succo di due limoni diluiti in mezzo bicchiere d’acqua e sale, contro il raffreddore basta tagliare un limone in due, versarne un po’ di succo nel palmo della mano e aspirarlo. La fastidiosa tosse può essere sedata poi – spiega Coldiretti – bevendo il succo di un limone con un cucchiaio di miele“.

Ma ci sono anche le clementine 100% italiane che proprio in questo periodo sono presenti sugli scaffali dei supermercati e impermercati nazionali grazie all’intesa tra Federdistribuzione, Coldiretti e Fai – Filiera agricola italiana. Prodotto di alta qualità e dalle importanti proprietà salutistiche proveniente soprattutto dalla Calabria e dalla Basilicata. In caso di gola infiammata è utile anche fare degli sciacqui con un infuso di acqua bollente e foglie di basilico fresco, oppure con 6 cucchiai di aceto di mele aggiunto a mezzo bicchiere di acqua. Per la raucedine il toccasana è un centrifugato di carote fresche e un cucchiaino di miele da bere durante la giornata. E se si aggiungono problemi bronchiali, i nonni contadini preparavano un decotto con 2 o 3 cucchiai di semi di lino, acqua e mezzo bicchiere di vino rosso fatti bollire per 2 o 3 minuti. Il tutto va versato su una salvietta di cotone o di lino da piegare e mettere sul petto, lasciandolo fino a quando diventerà freddo. E per la convalescenza, nessun dubbio, mangiare pomodori crudi molto maturi o berne il succo aiuta – precisa Coldiretti Basilicata – a tornare presto in forma.