Coronavirus: ricreato per la prima volta fuori della Cina

Un team di scienziati del Peter Doherty Institute for Infection and Immunity di Melbourne ha ricreato per la prima volta in laboratorio, fuori dalla Cina, il nuovo coronavirus responsabile dell’epidemia partita da Wuhan: è stata definita “una svolta significativa” e procedimento e risultati verranno ora condivisi con l’OMS, con l’obiettivo di aiutare chi sta combattendo il virus.

Secondo gli scienziati, disporre di una copia del virus significa “poter avere un materiale di controllo” per “un test diagnostico precoce in grado di rilevare il virus nelle persone che non hanno mostrato sintomi“. La copia “aiuterà anche nella valutazione dell’efficacia dei vaccini di prova che si stanno mettendo a punto,” ha spiegato Mike Catton del Peter Doherty Institute for Infection and Immunity, citato dalla BBC.