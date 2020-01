Coronavirus: “Dobbiamo aspettarci altri casi in Italia, una situazione seria che va tenuta sotto controllo”

“E’ una situazione seria che va tenuta sotto controllo, senza allarmismi. Dobbiamo aspettarci altri casi, il livello di contagiosità del virus è alto“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene e medicina preventiva all’Università Cattolica di Roma ed ex presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, in riferimento alla conferma dei primi due casi di coronavirus in Italia. “Senza farci prendere dal panico, dobbiamo continuare ad attuare le misure fino a oggi molto bene predisposte“.