Coronavirus: caso sospetto su nave a Civitavecchia, bloccati 6mila crocieristi [LIVE]

Caso sospetto di Coronavirus in isolamento nell’ospedale di bordo di una nave della Costa Crociere ferma al porto di Civitavecchia.

In base alle prime frammentarie informazioni si tratterebbe di una donna proveniente da Macao con febbre e problemi respiratori: è già stata raggiunta dai medici dello Spallanzani per i test (di urgenza, in considerazione della situazione particolare).

Circa 6mila crocieristi al momento sono bloccati sulla nave.

La donna, insieme al marito, è salita a bordo a Savona alcuni giorni fa: era arrivata in Italia a Malpensa il 25 gennaio.

La coppia è stata posta in isolamento: il compagno non mostrerebbe sintomi, ma la misura si è resa necessaria in via precauzionale.

L’allarme è scattato stamattina, al momento di entrare in porto, operazione per la quale è sempre necessario il nulla osta della Sanità marittima: il medico di bordo ha segnalato che una persona mostrava sintomi “sospetti” in relazione al coronavirus. E’ quindi scattata immediatamente la procedura necessaria per ottenere la “libera pratica sanitaria”: solo in caso di accertamenti negativi è possibile scendere dalla nave.

I pullman, treni speciali, ncc e taxi pronti al trasferimento dei crocieristi a Roma e nelle altre località sono fermi, vuoti, nel piazzale antistante l’area di attracco. La Capitaneria di Porto, che sta gestendo il caso, ha spiegato all’Adnkronos che la situazione è sotto controllo e che si dovrebbe sbloccare nel giro di poche ore.

La nave da crociera Costa Smeralda, attraccata al porto di Civitavecchia nelle ultime ore, ha fatto tappa a Marsiglia, Barcellona e Palma di Maiorca.

“Sono da questa mattina con il comandante della Capitaneria, seguiamo passo passo ogni sviluppo. Sono stati attivati i canali sanitari e stiamo seguendo il protocollo. La situazione è monitorata e sotto controllo“: lo ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco. “Per ora siamo solo di fronte a un caso sospetto, e dalla nave non è sceso nessuno. Sono stati attivati i canali sanitari. Non dobbiamo destare allarme, perché c’è un’emergenza in corso ma la stiamo affrontando con la massima professionalità e competenza. Insomma, la situazione, ribadisco, è sotto controllo, ma ovviamente dobbiamo prestare la massima attenzione“.

“La nostra priorità è quella di garantire la salute e la sicurezza di ospiti ed equipaggio. La compagnia si è messa a completa disposizione dell’autorità sanitaria e si atterrà strettamente alle sue indicazioni. Costa Crociere applica le rilevanti le procedure previste in questi casi dall’autorità sanitaria internazionale e italiana. La nave che si trova attualmente ormeggiata a Civitavecchia, proveniva da Palma di Maiorca, ed è attualmente impegnata in crociere di una settimana nel Mediterraneo occidentale“: così in una nota Costa Crociere, che “conferma di aver attivato il protocollo sanitario per un caso sospetto, relativo ad un’ospite di Macao attualmente a bordo di Costa Smeralda“. “La donna, di 54 anni, è stata posta in isolamento nell’ospedale di bordo la scorsa notte, insieme al suo compagno di viaggio. Appena è stato rilevato il caso sospetto, lo staff medico di bordo ha immediatamente attivato le procedure sanitarie previste in questi casi. Le autorità sanitarie, prontamente informate si trovano attualmente a bordo per effettuare gli accertamenti necessari“.

Seguiranno aggiornamenti.