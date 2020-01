Coronavirus, caso sospetto su una nave da Crociera: esiti rassicuranti dai primi test, il Sindaco di Civitavecchia non autorizza lo sbarco

Avrebbero dato esiti rassicuranti, apprende l’Adnkronos da fonti qualificate, i primi test sui due cittadini cinesi in isolamento sulla nave da crociera Costa Smeralda a Civitavecchia eseguiti allo Spallanzani di Roma.

“Non ci deve essere alcun allarmismo in merito alla nave ormeggiata al porto di Civitavecchia. Le competenti autorita’ hanno messo in atto le procedure operative del caso e sono in corso gli accertamenti sui campioni giunti presso l’Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma“. Lo afferma, in una nota, l’assessore alla Sanita’ e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Occorreranno dei tempi tecnici per compiere le necessarie verifiche, ma la situazione non desta particolari preoccupazioni”, conclude D’Amato.

Il sindaco di Civitavecchia: “No allo sbarco, prima i risultati dei test”

Il sindaco di Civitavecchia, a quanto si apprende, aveva inviato una comunicazione alle autorità competenti chiedendo di attendere l’esito degli esami effettuati dall’Ospedale Spallanzani di Roma su campioni prelevati alla passeggera imbarcata sulla nave da crociera. Il primo cittadino ha agito ai sensi del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, legge 267.

“Ho saputo che il ministero sta valutando la possibilità che i passeggeri scendano dalla nave. Io ho motivo di preoccuparmi e non solo ho chiesto di aspettare ma ho anche messo per iscritto che questa situazione doveva essere fermata in attesa del responso delle analisi dei medici. La mia preoccupazione l’ho anche esposta al ministro, con il quale ho avuto modo di parlare”. Così all’Adnkronos il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco.

Il sindaco non ha l’autorità di bloccare uno sbarco che resta di competenza delle autorità marittime o sanitarie. In un primo momento, era stato invece autorizzato dalle autorità sanitarie lo sbarco di 1.143 passeggeri che avrebbero dovuto scendere a Civitavecchia a crociera ultimata.

“Situazione sotto controllo”

“La situazione è gestita e sotto controllo”. Lo comunica l’Asl Roma 4 sul presunto caso di coronavirus segnalato sulla nave da crociera ferma davanti al porto di Civitavecchia. L’azienda sanitaria “rassicura tutti i cittadini e gli operatori portuali in quanto sono stati attivate nell’immediato tutte le procedure previste dal protocollo del ministero della Salute, e che la Asl è in contatto costante e diretto con Usmaf, ministero della Salute e Seresmi dello Spallanzani”. “Fanno capo all’unità di crisi attivata anche il Comune di Civitavecchia e la Capitaneria di porto che stanno svolgendo un ruolo di primaria importanza nella gestione delle operazioni”, conclude la nota dell’Asl Roma 4.

