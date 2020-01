Coronavirus, caso sospetto su una nave da crociera: si allontana l’ipotesi di sbarco, a bordo situazione tranquilla

Al porto di Civitavecchia non ci sono solo i 6mila passeggeri e i mille membri di equipaggio bloccati sulla Costa Smeralda per motivi precauzionali: anche centinaia di passeggeri che sarebbero dovuti partire oggi per iniziare la crociera sono infatti in attesa che arrivino i risultati dall‘ospedale Spallanzani sul sospetto casi di Coronavirus registrato a bordo. Il molti stanno arrivando al porto di Civitavecchia per imbarcarsi anche perché, dicono, nessuno ha detto loro se partiranno o meno, ne’ dalla Costa sono arrivate informazioni su quanto sta avvenendo a bordo.

“Nessuno ci ha detto nulla – dice una coppia che ha accompagnato la figlia e alcuni amici alla partenza – abbiamo saputo la notizia leggendo su internet, siamo qui, vediamo che succede. Paura? No, ma qualche preoccupazione c’e'”. I passeggeri in partenza vengono trasferiti con dei bus nel terminal crociere che si trova sul molo dove e’ ormeggiata la Costa Smeralda, in attesa che la situazione si sblocchi. A bordo, intanto, la situazione sembra sotto controllo.

“Siamo in costante contatto con il comandante della nave – ribadiscono dalla Direzione marittima della Guardia Costiera – la situazione è tranquilla. I passeggeri sono stati tutti informati ed e’ stato spiegato loro che si tratta di misure precauzionali per la loro salute. Siamo in attesa dei risultati degli esami. La Costa Smeralda è ormeggiata al molo 12, dove è arrivata questa mattina attorno alle 6.30. Nell’area possono accedere solo le forze di polizia, la Capitaneria di Porto e il personale sanitario.”

Msc e Costa annullano le crociere dalla Cina

Le compagnie di navigazione MSC e Costa Crociere hanno annullato le crociere in partenza dai porti cinesi a fronte dell’epidemia di coronavirus dopo che la Cina ha sospeso nei giorni scorsi i viaggi organizzati dei suoi residenti all’interno del Paese e all’estero. Msc ha annunciato l’annullamento di tre crociere della nave Splendida, da 6.880 passeggeri, che dovevano partire da Shanghai l’ 1, 5 e 9 di febbraio per delle minicrociere in Giappone. La Costa ha sospeso “temporaneamente” nove viaggi in partenza dai porti cinesi previsti fino al 4 febbraio.

Un passeggero della nave: “Asiatici in mascherina”

“Tutti i passeggeri asiatici a bordo della nave indossano le mascherine per precauzione. Anche noi le abbiamo chieste ma non ce ne sono”. Lo racconta all’ANSA Liborio Iervolino, 47 anni di Peschici (Fg), un passeggero della nave Costa ferma a Civitavecchia. “Metà dei croceristi proviene dall’Asia. Chi di noi oggi ha concluso il viaggio è senza cabina, siamo tutti nelle zone comuni e comincia a circolare un certo nervosismo. A bordo ci sono tanti bambini e anziani”, dice Iervolino. “Spero che il viaggio per il compleanno di mia moglie non si trasformi in un incubo”.