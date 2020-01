Coronavirus, primo caso in Svezia, 195 americani in quarantena. The Lancet: “Potrebbero essere infettate oltre 75 mila persone”.

Per il nuovo coronavirus cinese, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’emergenza globale e quindi tutto il mondo è in allerta, pronto ad attuare tutte le misure necessarie per tentare di arginare la diffusione della malattia.

Mentre continuano a crescere le vittime, finora registrate tutte in Cina, e i contagi anche al di fuori del Paese asiatico, secondo una stima pubblicata sulla rivista ‘The Lancet‘, il nuovo coronavirus emerso a Wuhan potrebbe aver infettato già qualcosa come 75.800 persone in Cina. La ricerca, diretta da Gabriel Leung dell’University of Honk Kong, suggerisce che altre città cinesi potrebbero aver già importato dozzine di infezioni, “in numero sufficiente da iniziare epidemie locali. In base alle nostre stime, noi invitiamo con urgenza le autorità mondiali affinché i piani e gli interventi di contrasto siano approntati al più presto. Specialmente nelle città con stretti legami con Wuhan e le maggiori città cinesi”, afferma Leung sulla rivista. La mancanza di informazioni dettagliate sulle infezioni confermate significa “che le reali dimensioni dell’epidemia e il suo potenziale pandemico restano non chiare”, affermano gli autori. In Cina al momento sono circa 10 mila i casi confermati, con oltre 200 decessi.

Svezia conferma il primo caso: è una donna tornata da Wuhan

La Svezia ha confermato il suo primo caso di contagio da coronavirus. Lo riferisce la Cnn. L’agenzia di sanità pubblica svedese ha riferito che ad essere contagiata è stata una donna della contea di Jönköping che aveva visitato la zona di Wuhan. Quando la donna è sbarcata in Svezia il 24 gennaio, non aveva ancora manifestato i sintomi dell’infezione, ma in seguito ha sviluppato una tosse sospetta e ha contattato un ospedale locale. La donna si trova ora in isolamento ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

L’Ue stanzia 10 milioni per sostenere la ricerca

La Commissione europea ha annunciato lo stanziamento di dieci milioni di euro dal suo programma di ricerca e innovazione, Orizzonte 2020, per sostenere la ricerca sulla nuova malattia di coronavirus. “Stiamo lavorando per mitigare le conseguenze di una potenziale maggiore diffusione dell’epidemia di coronavirus nell’Ue“, ha fatto sapere Mariya Gabriel, commissaria per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù. “Dobbiamo sapere di più sul virus per indirizzare meglio le nostre misure di prevenzione e garantire una migliore assistenza ai nostri cittadini“, ha aggiunto Stella Kyriakides, commissaria per la salute e la sicurezza alimentare. Il finanziamento dovrebbe sostenere da due a quattro progetti di ricerca. I candidati hanno tempo fino al 12 febbraio per rispondere e si prevede che le convenzioni di sovvenzione siano firmate entro poco tempo per consentire l’avvio dei lavori di ricerca il più presto possibile. La Commissione ha inoltre comunicato di essere al lavoro a stretto contatto con l’OMS e altri attori internazionali per garantire una risposta efficiente e coordinata allo scoppio del coronavirus.

Consiglio Ue attiva il meccanismo di crisi

La presidenza croata ha attivato il meccanismo di coordinamento per le crisi del Consiglio dell’Unione europea per far fronte all’epidemia da nuovo coronavirus. Il meccanismo garantisce una condivisione rapida e coordinata delle informazioni tra i Paesi dell’Ue.

Usa, quarantena di 14 giorni in base militare per 195 americani

Dovranno restare in quarantena per 14 giorni in una base militare di Ontario, in California, i 195 americani rimpatriati nei giorni scorsi da Wuhan. Lo ha annunciato la dottoressa Nancy Messonier, del Centro di controllo delle malattie, che ha parlato di “una situazione di sanità pubblica molto seria“, ma “se prenderemo misure forti, saremo in grado di attenuare l’impatto del virus negli Stati Uniti”. È la prima volta in 50 anni che il Cdc ordina la quarantena nel Paese.

Sospetto malato: Myanmar respinge volo dalla Cina

Le autorità dell’aviazione civile del Myanmar hanno rimandato indietro un volo della compagnia China Southern Airlines proveniente da Guangzhou, nella Cina sud-orientale, con quasi tutti i passeggeri a bordo, dopo che uno di essi ha manifestato sintomi simili a quelli della polmonite da coronavirus. Il volo era atterrato a Yangon, la capitale commerciale del Paese, e il passeggero, un cittadino cinese, è stato trasportato in ospedale e sottoposto a quarantena, secondo quanto confermato dal portavoce del governo Zaw Htay. A bordo del volo si trovavano 79 persone, tutti cinesi con l’esclusione di due statunitensi, due francesi, due cittadini del Myanmar e un colombiano, hanno riferito funzionari aeroportuali citati dall’agenzia France Presse. Oltre al sospetto infettato da coronavirus, anche i due cittadini del Myanmar sono stati fatti sbarcare: i tre sono stati ricoverati nello stesso ospedale per controlli medici, mentre gli altri passeggeri sono stati re-imbarcati per tornare a Guangzhou. L’incidente avviene mentre diverse compagnie aeree hanno deciso di lasciare a terra i voli da e per la Cina e diversi Paesi hanno adottato forti restrizioni contro i viaggiatori cinesi sui timori della diffusione del virus che ha provocato 213 morti e circa 9.800 casi in Cina.