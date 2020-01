Coronavirus: o ci stanno prendendo in giro oppure qualcuno non ha fatto bene i calcoli

Le notizie arrivano a raffica. E’ un vero e proprio bombardamento mediatico. Noi stessi giornalisti siamo impegnati a districarci nella miriade di opinioni e di news che ogni giorno, ogni ora, giungono dalla Cina oppure da questo o da quell’esperto nostrano. Spesso noi stessi siamo soggetti ad errori o scivoloni spesso evitabili (Coronavirus e disinformazione: quando sono i giornalisti a confondere le idee ai lettori), ma la verità è che c’è una confusione planetaria. Provare a fare un po’ d’ordine è necessario per riuscire a fornire un’informazione quanto più possibile corretta. E così noi ci proviamo, perché in base a qualche testimonianza raccolta pare che l’allarmismo dovuto al Coronavirus possa essere in parte ridimensionato.

Le interviste agli italiani che vivono a Wuhan in particolare, e in Cina in generale, rilasciate anche a molte delle nostre emittenti televisive nazionali, sono chiare: non c’è paura, si cerca solo di correre ai ripari. Bisogna stare attenti, dicono, i morti sono troppi, ma non c’è una pandemia in corso. E queste stesse opinioni corrono anche sui social. Ne riportiamo solo una delle tante che abbiamo trovato e che ci sembra esaustiva ed emblematica in tal senso: “Da italiano che vive in Cina e continua a vivere in Cina, mi domando perché si continui a vivere questa faccenda con questo stile sensazionalista – scrive un utente Facebook -. Essendo un virus estremamente aggressivo dal punto di vista del contagio, è normale che i casi di contagiati aumentino. Perché però non raccontare tutta la verità? La verità è che i casi di morte sono in grande maggioranza di persone anziane, antecedentemente malate o con serie disfunzioni cardiache o respiratorie. La verità è che, a parte nella regione di Wuhan, lo Hubei, nelle altre province cinesi NON c’è alcuna allerta. La verità è che insieme ai morti (inevitabili quando una malattia tale riguarda numeri così elevati di persone in contemporanea), aumentano quasi di pari passo i numeri dei curati. Insomma, italiani, tranquilli. Bisogna essere prudenti, chiaro… ma comprare in questo momento una mascherina in Italia per il Coronavirus Wuhan è R-I-D-I-C-O-L-O!”.

Ma non solo. Perché anche molti esperti stanno cercando di far comprendere che l’allarme, sebbene serio dato i 170 morti confermato al momento in cui scriviamo, deve essere ridimensionato. Susanna Esposito, presidente dell’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici (WAidid) e professore ordinario di Pediatria all’Università di Parma, ha spiegato che «bisogna scongiurare il rischio psicosi. Il nuovo virus è mortale solo nel meno del 3% dei casi confermati, che non comprende le migliaia di persone a cui non è stato rilevato per assenza di sintomi. Il nuovo virus non deve essere sottovalutato, soprattutto finché non saranno del tutto note le modalità in cui muta e tutte le caratteristiche che ne favoriscono la diffusione. Ma l’attuale allarmismo rischia di essere eccessivo. Ad oggi il nuovo coronavirus si è rivelato mortale solo nel meno del 3% dei casi confermati, senza considerare le migliaia di persone a cui non è stato rilevato per assenza di sintomi. Basti pensare che solo in Italia, come confermano i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, ogni anno circa 8.000 persone muoiono per le complicanze dell’influenza, centinaia di migliaia in tutto il mondo».