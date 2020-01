Coronavirus cinese, accertamenti in corso per un caso a Napoli, istituita task force: “Evitare allarmismi”

“Delle tre persone ricoverate al Cotugno, due non risultano contagiate; per la terza vi è un accertamento in corso che si concluderà nella giornata di domani. Si chiarisce che la presenza del virus richiede tutta una serie di condizioni, tra cui la provenienza dall’area cinese interessata a cui si uniscono sintomi gravi”. È quanto precisa la regione Campania in riferimento agli allarmi per il Coronavirus. A Palazzo Santa Lucia si è svolta una riunione con tutti i direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere della Campania in stretto raccordo con il Ministero della Salute. “Dalla riunione, convocata dal Presidente Vincenzo De Luca – si legge nella nota – è emersa la necessità di invitare i nostri concittadini ad evitare allarmismi e ad attenersi alle sole informazioni che saranno fornite dal livello regionale con continuità, per evitare la diffusione di notizie prive di fondamento. Dalla riunione è emersa innanzitutto una prima necessità: evitare di confondere ogni sintomo con la presenza conclamata del coronavirus. Per dare serenità ai nostri concittadini, si comunica che è stata costituita una task force coordinata dal Cotugno, che rimane l’ospedale di riferimento per casi rilevanti e non banali. In ogni Asl e negli ospedali sono attive strutture in grado di verificare le condizioni reali del paziente“.

La Regione “invita la popolazione a incrementare le vaccinazioni antinfluenzali soprattutto in questo periodo in cui si rischia di determinare un allarme ingiustificato con affluenza immotivata e inutile nei Pronto Soccorso. Ogni informazione sarà canalizzata a livello regionale e si invitano i cittadini ad attenersi a queste sole informazioni, d’intesa e in stretta collaborazione con il ministero della Salute“.

Ministro Speranza incontra Regioni e ambasciatore cinese

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha partecipato oggi alla riunione della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla gestione delle attività di prevenzione sul coronavirus (2019-nCoV). “È fondamentale su questa vicenda il massimo di coordinamento tra istituzioni”, ha dichiarato il Ministro. Nel tardo pomeriggio il Ministro ha ricevuto nella sede del Ministero della Salute l’Ambasciatore cinese in Italia, Li Ruiyu.

Ministro Lamorgese: “Nessun segnale di diffusione in Italia”

“Non abbiamo nessun segnale” di diffusione del coronavirus in Italia, tuttavia “laddove dovessero esserci segnali in questo senso saranno poste tutte le iniziative necessarie dal ministero della Salute e dalle strutture dedicate“. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, oggi a Firenze, incontrando i giornalisti al termine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a cui ha preso parte anche il capo della polizia Franco Gabrielli.