Coronavirus cinese: un caso a Macao, croupier dei casinò con le mascherine

Macao, regione semi-autonoma cinese, ha annunciato il primo caso accertato del coronavirus scoperto in Cina: per contenere l’epidemia è stato dunque ordinato a tutti gli impiegati dei casinò di indossare una mascherina.

Il primo caso accertato a Macao ha riguardato una imprenditrice di 52 anni giunta in treno da Zhuhai.

“Una serie di test ha dimostrato che era positiva al coronavirus e che aveva sintomi di polmonite“, ha confermato Lei Chin-lon, capo del dipartimento della salute di Macanan.