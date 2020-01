Coronavirus cinese: caso sospetto su nave da crociera a Civitavecchia, i passeggeri sfogano sui social la paura di contagio

Crociera da incubo per gli oltre 6mila passeggeri della nave Costa Crociere, ferma al porto di Civitavecchia perché a bordo una coppia di viaggiatori, moglie e marito, sono in isolamento: la donna ha la febbre, e ha fatto scattare l’allarme sanitario, con conseguente paura del contagio da coronavirus tra chi ha condiviso gli ambienti.

In tanti si sono sfogati sui social: “A Civitavecchia siamo bloccati in nave Costa senza sapere il motivo (ufficialmente)…” scrive un utente Twitter, che posta anche alcune foto dei passeggeri in attesa nei locali della nave.

“Noi siamo a bordo, stanno facendo dei controlli su due passeggeri in infermeria“, scrive Antonella sul gruppo Facebook “Costa Smeralda Fan Club”.