Coronavirus cinese: la Germania chiede di “evitare viaggi non essenziali”

Mentre aumentano i timori di una rapida diffusione del nuovo coronavirus, la Germania ha invitato oggi i suoi cittadini a evitare viaggi “non essenziali” in Cina. “I viaggiatori dovrebbero pensare a posticipare o annullare viaggi non necessari in Cina“, ha affermato il Ministro degli Esteri Heiko Maas in una conferenza stampa a Berlino.

La Germania sta anche prendendo in considerazione una “possibile evacuazione” dei suoi cittadini da Wuhan, epicentro del virus.