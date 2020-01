Coronavirus cinese, italiano a Chongqing: “La città è deserta, c’è paura”

In Cina è emergenza per il nuovo coronavirus già responsabile di 41 decessi e quasi 1.400 contagi. I racconti che arrivano dal Paese asiatico sono spaventosi, con città deserte e cittadini in preda alla paura, mentre continua l’allerta per la diffusione del virus anche al di fuori del continente asiatico.

Marco Quaglieri è un giovane abruzzese che vive a Chongqing, città-metropoli cinese di 30 milioni di abitanti, che conta molti casi di infezioni da coronavirus e che sta facendo i conti con l’emergenza sanitaria. I racconti che Quaglieri ha fatto all’ANSA sono davvero spaventosi e descrivono una città deserta: “Poche macchine, pochi taxi, strade deserte. C’è molta paura: le persone preferiscono restare a casa, i negozi sono chiusi, i ristoranti anche. In molti hanno annullato i voli, In giro turisti zero. In questo periodo del capodanno cinese in genere brulica di turisti, ma quest’anno non è così“.

Quaglieri, 30enne di Aielli (L’Aquila), vive da poco più di due anni in Cina, dove lavora come insegnante di italiano in una struttura privata. “La Cina è sostanzialmente ferma a causa del virus. Qui a Chongqing si contano ormai più di 50 persone infette, è la seconda città per numero di casi. Il Governo raccomanda di prendere le misure di precauzione di base per evitare il contagio: evitare luoghi affollati, indossare sempre la mascherina, lavare spesso le mani ed evitare di uscire. Molti eventi pubblici, come manifestazioni, parate, e concerti, sono stati cancellati e in molti uffici e strutture sono state prolungate le vacanze. Io sarei dovuto tornare a lavoro il prossimo weekend e invece non ci è permesso riprendere le lezioni. Tutto è stato rimandato a data da destinarsi. Quest’anno, cioè l’anno del topo, è partito in malo modo a causa di quella che ha tutti i presupposti per diventare una catastrofe“, ha concluso il giovane abruzzese.

Virus Cina: test su 31 persone in Gran Bretagna, tutti negativi

In Gran Bretagna sono stati effettuati test su 31 casi sospetti del nuovo coronavirus, ma sono risultati tutti negativi. Lo ha annunciato il ministero della sanità. “Al momento non vi sono casi confermati nel Regno Unito o di cittadini britannici all’estero, il rischio per il pubblico è molto basso – si legge in un comunicato ripreso dal Guardian – il governo sta monitorando la situazione da vicino e continua a lavorare con la Organizzazione mondiale della sanità e la comunità internazionale“.

Virus Cina: Starbucks e McDonald’s sospendono le attività nello Hubei

Di fronte alla diffusione del coronavirus, anche le grandi catene internazionali sospendono le attività. A quanto riferisce il Guardian, Strabucks ha chiuso tutte le sue caffetterie nella provincia di Hubei per tutta la settimana di vacanze per il capodanno lunare. L’annuncio segue quello di McDonald’s, che chiuderà i suoi locali in cinque città di questa provincia, da cui è partita l’infezione.