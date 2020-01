Coronavirus cinese, Ministro Speranza: “Emergenza gestita come colera e peste, forme gravi in chi soffre di diabete e ipertensione”

L’emergenza da coronavirus “pur essendo classificata come di pericolosità di tipo B, come nel caso della Sars, viene gestita come Virus di tipo A, equivalente a colera e peste“: lo ha affermato oggi il ministro della Salute Roberto Speranza nell’informativa urgente alla Camera sul coronavirus cinese.

“L’Italia è in costante contatto con l’Organizzazione mondiale della sanità e monitora attentamente la situazione“.

“Sono 7.711 i contagi da coronavirus complessivamente accertati secondo i dati riportati stamani, e 170 i decessi correlati“.

“L’OMS, dopo lunghe discussioni, con punti di vista divergenti, e tenendo conto delle misure intraprese dalla Cina, ha ritenuto di riunirsi oggi” per valutare la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e “di fornire nel frattempo indicazioni” per la gestione del coronavirus.

“Ieri – ha ricordato Speranza – è stata annunciata una nuova riunione alle 13“, intanto “assicuro che il ministero della Salute italiano con il supporto delle istituzioni nazionali e internazionali segue costantemente gli sviluppi e monitora con la massima attenzione possibile” la situazione, anche relativamente a “possibili casi sospetti” di infezione.

“Una forma inizialmente lieve può progredire in una forma grave soprattutto in persone con condizioni cliniche croniche preesistenti, quali ipertensione, altri problemi cardiovascolari, diabete, patologie epatiche e altre patologie respiratorie. Anche le persone anziane sono naturalmente più suscettibili alle forme gravi,” ha precisato il Ministro della Salute.