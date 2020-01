Coronavirus cinese, Rezza (ISS): “Ci aspettiamo casi anche in Italia”

“A questo punto un caso qui in Italia ce lo aspettiamo“: lo h dichiarato all’AGI Gianni Rezza direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità. “Casi si sono verificati in Francia e uno addirittura in Finlandia. Potrebbe quindi essere solo questione di tempo prima che spunti anche qui“.

Niente allarme o psicosi però: “Stiamo facendo tutto il possibile per gestire al meglio la situazione, anche più di altri paesi. Basta pensare ai controlli in aeroporto: si tratta di una misura che, pur con i suoi limiti, abbiamo preso subito“.