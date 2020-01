Coronavirus: cinesi con febbre su nave a Civitavecchia, bloccati 6mila crocieristi [LIVE]

Due casi sospetti di Coronavirus sono in isolamento nell’ospedale di bordo di una nave della Costa Crociere ferma al porto di Civitavecchia.

In base alle prime frammentarie informazioni si tratterebbe di moglie e marito cinesi, con febbre e problemi respiratori: la coppia è già stata raggiunta dai medici dello Spallanzani per i test (di urgenza, in considerazione della situazione particolare: la nave è bloccata).

Circa 6mila crocieristi al momento sono bloccati sulla nave.

La coppia, salita a bordo a Savona alcuni giorni fa, era arrivata in Italia a Malpensa il 25 gennaio.

I pullman, treni speciali, ncc e taxi pronti al trasferimento dei crocieristi a Roma e nelle altre località sono fermi, vuoti, nel piazzale antistante il porto. Sul posto la Capitaneria di Porto.

La nave da crociera Costa Smeralda, attraccata al porto di Civitavecchia nelle ultime ore, ha fatto tappa a Marsiglia, Barcellona e Palma di Maiorca.

Seguiranno aggiornamenti.